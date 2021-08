Se billedserie Formanden for Nye Borgerlige Pernille Vermund var lørdag i Næstved for at vise sin støtte til den lokale spidskandidat Ghita Nelander. Fotos: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Pernille Vermund på lokalt besøg

Næstved - 29. august 2021 kl. 10:45 Af helle Hansen Kontakt redaktionen

Valgkampen er for alvor i gang, og lørdag kiggede formanden for Nye Borgerlige Pernille Vermund forbi for at vise sin støtte til partiets lokale spidskandidat til det hele Ghita Nelander.

- Om nødvendigt må jeg tage orlov fra mit arbejde, siger Ghita Nelander, som allerede har godt travlt med vælgermøder. I det daglige laver hun virksomhedsservice i Solrød Kommune.

God energi Partiformanden spiste morgenmad sammen med de lokale folk, inden hun også deltog i partiets valgbod på Hjultorv i Næstved.

- Under morgenmaden har jeg mere lyttet end snakket, siger Pernille Vermund, som dermed for første gang besøgte den lokale vælgerforening, der pt. har 316 medlemmer.

- Der er en rigtig god energi i Næstved, men vejret har lidt været en hæmsko, erkender Pernille Vermund.

- Det var dog meget opmuntrende, at der allerede stod to borgere klar til at melde sig ind i partiet, da vi åbnede boden, siger hun, der besøger de steder, hvor Nye Borgerlige har godt fodfæste. Torsdag var hun i Tønder, mandag går turen til Esbjerg.

Imponeret formand I Næstved er hun blandt andet stolt over, at hele tre af kandidaterne er tidligere udsendte i Afghanistan:

- Og så er jeg utrolig imponeret over, at næstformanden tager rundt og hilser på hos alle nye medlemmer. Det er en idé, jeg vil tage med videre, siger Pernille Vermund.

Med på torvet er 32-årige Alberte Rasmussen, der meldte sig ind i partiet i foråret og har været meget glad for besøget af Jens Erik Mortensen:

- Det var rart med sådan en velkomst, og det har da også været afgørende for, at jeg nu stiller op til kommunalvalget, siger den 32-årige kandidat fra Næstved by, som har to små børn og arbejder i finansverdenen.

Efter at have deltaget i vælgerboden på Hjultorv i Næstved drog Pernille Vermund hjemad igen for at pleje sin forkølelse.