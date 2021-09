Se billedserie Rema 1000 er på vej til Blangslev, hvor supermarkedskæden vil opføre discountbutik med direkte ind- og udkørsel til Præstø Landevej.

Perfekt beliggenhed: Derfor bygger Rema ny butik i landsby

Næstved - 07. september 2021 kl. 14:42 Af Kim Palm Kontakt redaktionen

Et stort discountsupermarked til en by med 120 indbyggere.

Læs også: Kandidatmangel truer Ældrerådets fremtid

Det kan lyde som om Rema 1000 skyder over målet, når de vil bygge ny butik i Blangslev. Men tag ikke fejl. Det handler om beliggenhed og derfor har Rema udset sig Blangslev som en perfekt lokation til deres kommende butik.

Direkte afkørsel til stor landevej Den norsk-ejede discountgigant har nemlig sikret sig forkøbsretten til to parcelhuse, der ligger lige ud til Præstø Landevej samt overtaget den tidligere Spar-købmand, der lukkede ned i februar 2018. Det vil gøre det muligt for Rema at etablere et supermarked med direkte indkørsel fra både Blangslevvej og Præstø Landevej, og dermed kan bilisterne til og fra Sydmotorvejen svinge ind i Blangslev og handle druer, dåsemajs og frilandsgris på vej hjem fra arbejde.

- I udvalget var der delte meninger om hvorvidt Rema 1000 skulle have indkørsel fra Præstø Landevej, men vi blev enige om at sige ja, siger formand for Plan- og erhvervsudvalget Tina Højlund Pedersen (S).

Ubemandet tankstation Dermed er der gjort klar bane for et lokalplansforslag, der senere skal sendes i offentlig høring, inden supermarkedskæden kan realisere endnu en butik i nærområdet.

Projektet omfatter i alt 7.000 kvadratmeter, nedrivning af de to parcelhuse ud mod Præstø Landevej samt den tidligere Spar-købmand i byen. Her skal der i stedet gøres plads til en 1.200 kvadratmeter stor butik, en masse parkeringspladser samt et ubemandet tankanlæg.

Supermarkedet bliver ifølge planerne opført i blanke teglsten og Rema ønsker sig også en pylon, så bilister langvejs fra kan se, at nu er Rema 1000 kommet til byen.

Kommunen har vurderet, at Blangslev-området godt kan bære endnu en forretning uden at ødelægge detailhandelen i andre byer og lokalområder, da de nærmeste konkurrenter, Netto og Dagli' Brugsen, begge ligger i Mogenstrup mere end to kilometer fra Blangslev.

350 forretninger landet rundt I 1994 åbnede Rema deres første butikker i Danmark og siden er det gået stærkt. Kæden tæller i dag mere end 350 forretninger landet rundt og mere end 15 procent af Danmarks samlede dagligvarer bliver i dag købt i en Rema 1000.

