Faste teams øger trivslen og trygheden hos borgerne, og medarbejderne bruger tiden bedre ved at besøge de samme borgere. Arkivfoto.

Send til din ven. X Artiklen: Perch: Arbejdstid er ikke et Quick-fix Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Perch: Arbejdstid er ikke et Quick-fix

Næstved - 21. oktober 2021 kl. 18:22 Af Anita Corpas Kontakt redaktionen

Nej til 4-dags uge: Venstres forslag om fire dags arbejdsuge kommer ikke til at fungere i ældreplejen, fastslår udvalgsformand. I stedet har kommunen søgt millioner til at etablere nye ”mini-teams”. Mere indflydelse og mere fleksibilitet. Det er hvad ældreplejen i Næstved kommune har brug for, siger udvalgsformand for Omsorg- og forebyggelse i Næstved Kommune.

Overordnet handler hele problematikken om at fastholde flere medarbejdere, og det er ikke et Quick-fix, siger Michael Perch (S) og skyder umiddelbart Venstre forslag om fire dags arbejdsuge ned.

Medarbejderne i den sektor kan hverken arbejde i så mange timer eller få det til at harmonere på hjemmefronten, siger han.

- Til gengæld vil fire dages arbejdsuge eventuel give virkelig god mening i forhold til det administrative personale, pointerer Michael Perch.

Skriger på fleksibilitet I lighed med en række andre kommuner har Næstved Kommune derfor søgt puljepenge i Sundhedsministeriet til initiativer om blandt andet integreret pleje i selvstyrende teams.

- Det er i sine helt spæde start, men vi har ansøgt om fire millioner kroner til at imødekomme et stort ønske i ældreplejen om mere fleksibilitet, siger Michael Perch.

- Vores ældrepleje skriger på fleksibilitet, og vores medarbejdere vil mange steder ikke kunne få en dagligdag til at fungere med en fire dags arbejdsuge.

- Man skal forstå opgaverne for at kunne indrette vores organisation. Derfor skal i stedet medarbejderne have selvstyrende teams.

- Medarbejderne efterspørger større indflydelse på planlægning og større fleksibilitet, siger Michael Perch.

Han forklarer, at ifølge tilbagemeldinger fra området, så er der mange enlige medarbejdere med børn i ældreplejen.

- De kan slet ikke få en længere arbejdsdag til at fungere med at hente eller bringe børn i institutioner.

- Det er, hvad jeg har lyttet mig frem til i de fire år for bordenden. Det er et område, der ønsker større fleksibilitet og mere indflydelse, siger Michael Perch.

Fastholde ansatte Ligeledes er det er magtpåliggende for udvalgsformanden at fastholde de medarbejdere, der er i ældreplejen.

- På nuværende tidspunkt er der helt konkret ingen ledige SOSU-assistenter eller -hjælpere i Næstved. Derfor er det vigtigt, at imødekomme ønsket om større fleksibilitet for evt. at tiltrække nye medarbejdere fra andre kommuner.

Trygt med gensyn Det er næstformand i sektor-fagudvalget FOA Sydsjælland Pia Paaske enig i.

- Jeg er åben overfor alt, men vi ved at faste teams øger trivslen og trygheden hos borgerne, men gør det også meget lettere for medarbejderne at skulle besøge de samme borgere.

- Det giver livskvalitet og tryghed at kunne sige "på gensyn" og vide, at man kommer igen i næste uge, , siger Pia Paaske.

Hun forklarer, at man sparer tid, hvis ikke man skal læse op på journalen hver dag, og det giver tryghed for både de ældre og de ansatte, at de fx kan spotte forandringer hos den ældre, når man kommer fast, pointerer hun.

- Det betyder, at vores tid kan blive brugt bedre, fastslår hun.