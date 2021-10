Se billedserie Byrådsveteranen Per Sørensen kalder det et gigantisk selvmål af hans eget parti, at de lokale kandidater kun må hænge i det lokalområde, hvor de er valgt ind. Foto: Kim Palm

Per må ikke komme op at hænge: Plakat-selvmål af mit eget parti

Næstved - 26. oktober 2021

Per Sørensen er sur, vred og skuffet.

Sur på sit eget parti, vred over at interne regler afholder ham fra at agitere andre steder end i den bydel hvor han stiller op - og skuffet over, at partiet ikke slipper kandidaterne løs i hver en krog af Sjællands arealmæssigt største kommune.

- Jeg er med i et parti, hvor man som udgangspunkt kun må hænge plakater op i den partiforening, hvor man er med. Og da vi tæller seks partiforeninger i kommunen, er jeg dermed udelukket fra at hænge plakater op og uddele flyers alle andre steder end i den bydel, hvor jeg er valgt ind. Det er helt tåbeligt og ligner et gigantisk selvmål af mit eget parti, siger Per Sørensen, der har siddet i byrådet de seneste 36 år.

Absurd eller sund fornuft Især er han ærgerlig over, at han ikke må hænge sine plakater op i Brandelev og Næstelsø, hvor Per Sørensen voksede op og ofte vender tilbage til.

- Jeg voksede op i Brandelev og gik i skole i Næstelsø. Men ude i den gamle Fladså Kommune er det kun tilladt borgmesteren og de lokale kandidater at få plads i lygtepælene. På mig virker det helt absurd.

De interne regler for plakatophængning bekræftes af centralt placerede kilder i Socialdemokratiet og formand for partiets Suså-afdeling, Kaj Olsen, betegner reglerne som sund fornuft.

- Reglerne siger, at borgmester Carsten Rasmussen og spidskandidaten til regionsvalget (Susanne Lundvald red.), må hænge alle steder i kommunen - sammen med partiets lokale kandidater. Dem skal der også være plads til i lygtepælene. Vi kan ikke have at alle kommer rendende med 200 plakater som de vil have hængt op, siger Kaj Olsen.

Ifølge Sjællandskes oplysninger trådte reglerne om plakatophængning i kraft efter kommunesammenlægningen i 2007, hvor storkommunen Næstved smeltede sammen med de fire små landkommuner, Holmegaard, Fuglebjerg, Suså og Fladså.

Målet var at beskytte og bevare lokaldemokratiet og de lokale kandidaters mulighed for at opnå valg i den nye storkommune.

Ingen sanktioner i Venstre Derfor er der langt mellem socialdemokraterne i de lokale lygtepæle, som i stedet myldrer med kandidater fra Venstre, Konservative, Nye Borgerlige, Radikale og Dansk Folkeparti. Og i Venstre har man heller ingen regler, der begrænser kandidaterne, fortæller partiets gruppeformand Kristian Skov-Andersen.

- Alle kandidater må hænge alle steder. Hvis Otto Poulsen, der er valgt i Sandved, har lyst til at hænge plakater op i Tappernøje, skal han være velkommen, tilføjer Venstres gruppeformand.

Det minder om Putin Tilbage står Per Sørensen og ærgrer sig over, at hans eget parti sætter en stopper for, at parti-veteranen kan udbrede sine meninger i hele kommunen.

- Mit parti kommer til at ligne nogen, der fra den politiske top giver mindelser om Putins kamp imod demokrati, lyder salutten fra Lindebjerggårdsvej, hvor Per Sørensen er at finde i den lokale lygtepæl på villavejen, hvor han selv har adresse.