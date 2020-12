69-årige Leif Edvin Sørensen nærstuderer kæmperegningen, han netop har modtaget fra NK-Forsyning A/S. Fotos: Jørgen C. Jørgensen

Pensionist får kæmperegning: Så meget vand brugte han

69-årige Leif Edvin Sørensen fik sig noget af et chok, da han for en måneds tid siden modtog et opkald fra NK Forsyning. De gjorde ham opmærksom på, at han inden længe ville modtage en ekstraregning med posten. - De oplyste, at de kunne se, jeg havde haft et højt forbrug af vand og ville få en ekstraregning på 19.000 kroner. Jeg tænkte stakkels pensionist, siger den ældre herre, der bor alene i det lille rækkehus på Helleristen i Dyssegårdsparken i Næstved.