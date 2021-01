Pensioneret lærer Niels Christian Sauer mener, det er bindegalt, at skoleelever i Næstved Kommune tvinges til at følge onlineundervisning flere timer om dagen. Han opfordrer forældrene til at sige fra. Arkivfoto: Henrik Førby Jensen

Pensioneret lærer opfordrer til civil ulydighed: Folk bryder grædende sammen

Han er voldsomt utilfreds med den måde, Næstved Kommune har valgt at gennemføre nødundervisningen på med tilstedeværelse online på kommunikations- og samarbejdsplatformen Teams. Her følger eleverne - undtagen de mindste - som udgangspunkt deres skema og møder online fra morgenstunden.

- Jeg hører om forældre og børn, der bryder grædende sammen. Skolen må ikke få børn til at græde og smide konflikter ind i familiers hverdag. Det er et angreb på både børn og voksne, fastslår han.

Med udsigten til endnu flere uger med hjemmeskole, mener Niels Christian Sauer, at der skal gøres noget nu. Skoledagen burde ifølge ham afkortes, så eleverne er på online højst tre timer om dagen - gerne to - og så kunne resten af skoledagen bruges på lektier.

- Jeg synes, onlineundervisning er en rigtig god måde i den her situation. Men skolerne påtvinger børnene en arbejdssituation, som er total uacceptabel. De får stoppet en fuld skoledag ned i halsen online, og når de endelig kan rejse sig fra skolearbejdet, er de totalt groggy og drænet for energi, siger han og uddyber:

Hvis ikke Næstved Kommune skærer ned på antallet af undervisningstimer online, opfordrer Niels Christian Sauer forældrene til civil ulydighed og til at meddele skolen, at deres børn ikke deltager.

- Det er både deres ret og pligt til at beskytte deres børn imod denne rovdrift. Skolen har ingen som helst ret til at tvinge forældrene til det her. Og det er slet ikke forældrenes opgave at indgå i en eller anden underviserrolle, konstaterer Niels Christian Sauer.