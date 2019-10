Gadefesten udsprang af et projekt på Ungdomsskolens iværksætterkursus og havde 8000 besøgende i år. Planen for 2020-udgaven er, at Gadefesten skal finde sted i en akse i bymidten med scener fra Dania, Ringstedgade, Hjultorv, Axeltorv, Ramsherred og til Grønnegade. Foto: Anders Ole Olsen

Pengeregn over kulturelle begivenheder

Næstved - 31. oktober 2019 kl. 18:35 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Næstved skal styrke sin position som kulturhovedstad, lyder det i kommunens kulturpolitik for 2018 til 2023. I den forbindelse blev »puljen til styrkelse af større kulturelle begivenheder« oprettet, og fra den har Kultur- og Demokratiudvalget nu uddelt i alt 330.000 kroner til fire projekter, som skal finde sted i 2020.

Et enigt udvalg har besluttet at følge administrationens indstillinger for tre af arrangementerne. Foreningen Gadefesten må dog nøjes med 150.000 kroner og ikke de 200.000, man havde søgt om. Politikerne giver i stedet en underskudsgaranti på 50.000 kroner.

- De penge kan bruges, hvis de kommer i bekneb, men det tror jeg nu ikke, bliver tilfældet. Men garantien kan give noget mere ro til at arbejde videre. Gadefesten er vokset fra 1200 gæster i 2016 til nu 8000, så det er virkelig enestående for Næstved, siger udvalgsformand Linda Frederiksen (S).

Netop begejstringen for Gadefesten bruger Linda Frederiksen også som argument, når hun skal svare på, hvorfor Kulturudvalget sagde nej til at støtte med et tilsvarende beløb også i 2021 og 2022, som der også var ansøgt om.

- Vi håber og tror, at det bliver så bragende en succes, at de slet ikke har brug for os til økonomisk tilskud fremover. Vi ville ikke give tilsagn om 150.000 yderligere om året, som de måske ender med slet ikke at få brug for, forklarer hun.

Også Kammerkoret Cantemus havde søgt om støtte for tre år - 2020, 2022 og 2024 - til at genoptage traditionen med at opføre G.F. Händels Messias i en version med lokale korsangere samt professionelle musikere og solister.

Her blev det besluttet at støtte med 70.000 kroner til næste år samt en underskudsgaranti på 20.000 kroner. Når erfaringerne fra 2020-koncerten er gjort, er kammerkoret velkomne til at søge midler igen.

En anden ting, der ønskes genoplivet, er Næstveds tidligere stærke position inden for heavy metal-musikken. Derfor vil Næstved Metalfest se lyset næste år i form af en todages festival med både lokale og internationale navne.

I år har der været afholdt et mindre pilotprojekt på Kongebryg, og den lille festival blev en succes, hvor besøgende blandt andet blev fragtet til i bus fra København. På den baggrund har Kulturudvalget sagt ja til at støtte med 60.000 kroner.

Endelig blev der givet tilsagn om 50.000 kroner til Ensemble Storstrøm, som ønsker at udvikle et nyt festivalformat, der på skift kan afholdes i tilskudskommunerne - ud over Næstved er det Faxe, Vordingborg, Lolland og Guldborgsund. Første udgave finder sted i Næstved fra 26. til 29. marts og skal byde på et varieret program, der viser publikum, hvad et moderne ensemble kan byde på.

