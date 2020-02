Se billedserie Togene står stille i otte måneder mellem Næstved og Ringsted. Pendlerne vil have højere kompensation. Foto: BaneDanmark

Send til din ven. X Artiklen: Pendlertalsmænd får foretræde for Folketinget Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Pendlertalsmænd får foretræde for Folketinget

Næstved - 04. februar 2020 kl. 03:43 Af Kim Palm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Danmarkshistoriens største sporarbejde får ikke lov at gå i glemmebogen på Christiansborg. De hårdt plagede pendlere på Sydbanen har nemlig fået foretræde for Folketingets Transportudvalg. Her vil pendlertalsmænd fra Næstved, Lundby og Nykøbing Falster lufte frustrationer og lægge pres på de folkevalgte i forsøget på at få højere kompensation, når BaneDanmark lukker sporet mellem Næstved og Ringsted for al tænkelig togtrafik i otte måneder.

- Jeg vil sammenligne vores situation med naboerne til Flyvestation Skrydstrup. De har stået sammen og presset politikerne til at yde kompensation for støjgener fra de kommende F35 fly. Det samme vil vi gøre på Sydbanen og vi håber stadig, at DSB vil yde større kompensation end den, vi er blevet stillet i udsigt, siger bestyrelsesmedlem i Næstved Pendlerklub, Carsten Hansen.

DSB har lovet pendlerne to måneders gratis togtransport, når BaneDanmark lukker sporet mellem Næstved og Ringsted fra den 28. marts til 29. november - et sporarbejde, der kort før jul blev forlænget med yderligere tre måneder.

- DSB siger selv, at de yder en historisk høj kompensation. Men her er der tale om Danmarkshistoriens længste sporarbejde og vi arbejder fortsat på, at kompensationen udvides fra to til tre måneder. Ellers bliver resultatet bare, at endnu flere skifter toget ud med bil, eller simpelthen flytter fra landsdelen, fordi det hele bliver for bøvlet, siger Carsten Hansen.

Med 15 minutters taletid på Christiansborg håber Carsten Hansen også der bliver mulighed for at fortælle politikerne, at al besværet kunne være undgået med et sikringsspor ved Køge Nord Station. Det ville have sikret pendlerne direkte transport til Hovedstadsområdet med LIlle Syd. Men sporet er sparet væk af BaneDanmark - og dermed tvinges togpassagererne over i S-tog fra Køge Station.

Samtidig har DSB annulleret en planlagt opgradering af dobbeltdækkerne til 250 millioner kroner - og det vækker heller ikke jubel blandt de tusindvis af pendlere, der bor i provinsen og arbejder i København.

Datoen for mødet på Christiansborg er endnu ikke fastsat.