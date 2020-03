Se billedserie Næstved Station klokken 5.56. På de øvrige tog ind mod København rapporteres der om markant færre passagerer på de populære pendlerafgange. Foto: Carsten Hansen

Pendlerrapport: Færre passagerer med tog og bus her til morgen

Næstved - 11. marts 2020 kl. 10:14 Af Kim Palm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Næstved Station lignede sig selv onsdag morgen. Og så alligevel ikke. For Næstved Pendlerklub kan rapportere om markant færre passagerer på de populære morgenafgange, der skal fragte folk til arbejdspladserne i hovedstadsområdet. Og i København kører busserne nærmest tomme rundt, da københavnerne i stedet har hanket op i cyklen for ikke at udsætte sig selv og andre for smitte.

- På mit eget morgentog klokken 5.56 fra Næstved Station stod vi omtrent ligeså mange som vi plejede. Men der var siddepladser til os allesammen og ingen behøvede at stå op. På de senere afgange, f.eks klokken 7.30 var der en tredjedel færre passagerer end normalt, så jeg er fortrøstningsfuld, siger bestyrelsesmedlem i Næstved Pendlerklub, Carsten Hansen.

Han noterer sig samtidig, at en del af de faste pendlere, der plejer at fylde morgentogene mod København, i stedet arbejder hjemmefra.

- Det er glædeligt, at der både er private og offentlige arbejdsgivere, som viser samfundssind i en svær tid og gør det muligt for folk at arbejde hjemme, siger Carsten Hansen.

Lige nu arbejder DSB også på et tiltag om at indføre et krav om pladsbillet i fjern- og regionaltog. Det gør man for at undgå overfyldte tog og alt for mange passagerer i gangene.

- Det er jeg virkelig spændt på. Jeg håber ikke vi kommer i en situation, hvor dem med bedst internetadgang køber alle pladsbilletterne, så der ikke bliver plads til dem, der ikke har mulighed for at komme på nettet i arbejdstiden, siger Carsten Hansen, der bor i Næstved og arbejder på Rigshospitalet i København.