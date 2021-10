Robert Hansen kender togtiderne bedre end de fleste. Nu stempler han også ind i den kommunale valgkamp. Foto: Kim Palm

Pendlernes stærke stemme stempler ind i valgkampen

Næstved - 20. oktober 2021 kl. 15:45 Af Kim Palm Kontakt redaktionen

Han har halet Transportministeren i samråd og er kendt for hyppige opgør med DSB og BaneDanmark i kampen for tog til tiden - til og fra Næstved.

Nu vil han også være med lokalt. Formanden for Næstved Pendlerklub, 61-årige Robert Hansen stempler ind som spidskandidat for Liberal Alliance, der ved seneste valg noterede sig for knap 800 stemmer i kommunen - lige nøjagtig ikke nok til en plads blandt de 31 udvalgte i byrådet.

Skær det overflødige væk Den lokalpolitiske interesse tog for alvor fart under et ferie i Sydspanien med et vennepar og en halv flaske whisky.

- Vi sad og tænkte, sikke nogle idioter der regerer landet og kommunen og derfor ville vi selv udforme et partiprogram, men så var der en venlig sjæl, der sendte noget materiale fra Liberal Alliance - og jeg var solgt, fortæller Robert Hansen.

For Robert Hansen er liberal - i ordets bedste betydning. Oppe på kommunen skal det overflødige fedt skæres væk og flere offentlige opgaver skal udliciteres til private aktører.

- Alene i Næstved er der et besparelsespotentiale på 70 millioner kroner i den offentlige sektor. Administrationen i Rådmandshaven er overbefolket med akademikere. Skær ind til benet og skær alt det overflødige væk, lyder det politiske budskab fra pendlerformanden, der til daglig er maritim mægler hos forsikringsselskabet Codan.

Liberal Alliance går til valg på at store dele af ældreplejen og børnepasningen bliver udliciteret til private. Dermed får borgerne mulighed for at vælge mellem privat eller offentlig pasning og så skal der styr på økonomien, så pengene ikke fosser ud af kommunekassen, når anlægsprojekter løber løbsk.

- Jeg vil have pengene på bordet, før vi kan bruge dem, fastslår Robert Hansen.

Nej til Stenbæksholm Den styrmandsuddannede pendlerformand bruger også megen tid på vandet, i en 35 fods sejlbåd sammen med hustruen Julia, og han er også klar i mælet om placeringen af den kommende erhvervshavn ved Stenbæksholm.

- Stenbæksholm er den værste løsning man kan tænke sig. I havnens egen masterplan stod der ikke en linje om Stenbæksholm. Byrådet bør tænke sig om en ekstra gang inden de vælger en placering, der vil være direkte ødelæggende for skibstrafikken og for beboerne i Stenbæksholm,

Politikerne slipper heller for at høre om kampen for byens kommunens mange togpendlere, hvis Robert Hansen opnår sæde i Teatergade. Han synes kommunens kamp for pendlerne har været tam, grænsende til det pinlige.

- Vi har ført ensom kamp mod DSB og BaneDanmark og er blevet mødt med larmende tavshed i kommunen. Det skal der laves om på, siger Robert Hansen og kigger på sit ur - selvom han ikke længere er afhængig af den daglige pendlertur, da han arbejder hjemmefra.

- Under corona-pandemien fandt Codan ud af, at vi var mindst ligeså effektive når vi arbejder hjemmefra og samtidig er hovedsædet på Frederiksberg under total ombygning, så jeg slipper for at tage toget - men tager selvfølgelig stadig kampen for tog til tiden i en stor pendlerkommune som Næstved.