Robert Hansen, formand for Næstved Pendlerklub, er valgt som spidskandidat for LA ved næste byrådsvalg. Privatfoto

Pendlernes stærke stemme spidskandidat til byrådsvalget

Til daglig bokser han med DSB og BaneDanmark i kampen for at skaffe pendlerne tog, skinner og signaler - til og fra arbejdspladserne i hovedstadsområdet.

- Jeg har det sådan, at enten kan du stå og brokke dig ude på sidelinjen eller også kan du gøre noget ved det. Jeg har valgt det sidste. Derfor stiller jeg op, siger Robert Hansen.

Rundet af Næstved Den 58-årige pendlerformand er rundet af Næstved og bortset fra et par år på navigationsskolen i Marstal og et par år, hvor han sejlede med inspektionsskib i Grønland, har han altid boet i byen.

For to år siden var han medstifter af Næstved Pendlerklub. Og han er netop blevet genvalgt som formand for foreningen, der i dag er vokset til Sjællands næststørste med 750 medlemmer.