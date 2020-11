Pendlerne fik toget tilbage: En fantastisk lettelse

- Især for dem, der arbejder i toget, er det et kæmpe plus, at vi undgår at skifte til togbus eller S-tog undervejs, ligesom vi ofte har gjort hold i Tureby uden helt at forstå hvorfor. Nu kører toget trods alt - selvom man kan undre sig over, at sådan en milliardinvestering ikke giver hurtigere tog, siger Carsten Hansen, der arbejder som HR-konsulent på Rigshospitalet i København.

