Pendlermareridtet fortsætter:Ingen tog frem til 29. november

Næstved - 20. december 2019 kl. 16:32 Af Kim Palm

2020 bliver en sand prøvelse for togpendlerne på Sydbanen.

Banedanmark meddeler, at spærringen af togstrækningen mellem Næstved og Ringsted forlænges med yderligere tre måneder - fra fem til nu otte måneders total spærring af al togtrafik på strækningen.

Noget bøvl Tidligere har Banedanmark meldt ud, at togtrafikken ville blive spærret fra 28. marts til 1. september. Nu forlænges spærringen af Sydbanen altså helt frem til 29. november. Det betyder, at DSB i stedet må indsætte togbusser mellem Næstved og Ringsted. Og for pendlerne er det rigtig dårligt nyt.

- Det bliver noget bøvl. Vi ved allesammen at rejsetiden betyder noget og det er helt oplagt, at det vil tage længere tid med togbusser, siger formanden for Næstved Pendlerklub, Robert Hansen.

Dårlig timing Han er ikke chokeret, for han har oplevet mangt og meget i sin tid som trofast togpendler. Men han er ærgerlig over timingen og måden det sker på.

- Det sporarbejde har været kendt i flere år, så det burde ikke komme bag på Banedanmark det her, siger Robert Hansen.

Mangel på personale Banedanmark begrunder de yderligere tre måneders totale togstop med mangel på kvalificeret personale. Der mangler nemlig specialister, der kender de gamle signalanlæg og som kan godkende togsikkerheden.

- De sikringstekniske specialister findes ganske enkelt ikke i markedet, og vi kan derfor ikke få den hjælp, vi behøver, når vi har brug for den. Derfor er vi nødt til at disponere anderledes, siger Klaus S Jørgensen, projektdirektør i Banedanmark.

Han ærgrer sig også over det bøvl, det kommer til at give for passagererne.

- Vi er ærgerlige over, at arbejdet vil påvirke pendlerne i længere tid end først forventet. Jeg håber, at pendlerne stadig har tålmodighed med byggeriet og kan se potentialet i det store løft, der på sigt vil komme for dem, siger Klaus S. Jørgensen.

DSB beklager Også DSB beklager forsinkelsen, der vil give pendlerne store udfordringer på Sydbanen. Derfor er DSB i gang med at undersøge mulige løsninger, der kan afhjælpe det værste kaos.

- Det er dybt beklageligt, at det har været nødvendigt at forlænge sporspærringen med tre måneder. Vores ambition er at tilbyde kunderne et godt alternativ i sporarbejdsperioden og vi går nu i gang med at planlægge erstatningstrafikken. Vi vil også se på mulighederne for at tilbyde kunderne en kompensation for den forlængede rejsetid, siger DSB's informationschef Tony Bispeskov.

Mens strækningen er lukket, kan pendlerne også vælge at tage toget fra Næstved til Køge, hvorfra der er S-tog mod København.