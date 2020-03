Se billedserie Rejs uden for myldretiden, lyder appellen fra regeringen til pendlerne. Foto: René Strandbygaard

Send til din ven. X Artiklen: Pendlerformand om myldretidsappel: - Det kan simpelthen ikke lade sig gøre Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Pendlerformand om myldretidsappel: - Det kan simpelthen ikke lade sig gøre

Næstved - 11. marts 2020 kl. 11:25 Af Kim Palm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- En sympatisk tanke. Men det kan simpelthen ikke lade sig gøre.

Læs også: Pendlernes stærke stemme spidskandidat til byrådsvalget

Formanden for Næstved Pendlerklub, Robert Hansen, tvivler stærkt på at pendlerne vil droppe myldretidstrafikken - til fordel for andre afgange, hvor der ikke er trængsel i toget.

Appellen kommer fra regeringen, der kraftigt opfordrer passagerne i den kollektive trafik til at undgå myldretidsafgangene - for på den måde at begrænse smitterisikoen og undgå en egentlig corona-pandemi.

- Jeg vil selvfølgelig appellere til vores medlemmer om at få en aftale med deres arbejdsgiver om eventuelt at møde senere - og tilsvarende køre senere hjem. Eller arbejde hjemmefra. Jeg tvivler bare på, at det virker i praksis, og jeg tror slet ikke, at DSB er klar til at indsætte mere materiel, siger Robert Hansen.

I forvejen mangler DSB ofte materiel på de mest populære pendlerafgange fra Næstved Station. Robert Hansen har derfor svært ved at se, hvor statsbanerne skal skaffe ekstra togsæt henne for at skabe større afstand mellem passagerne og på den måde begrænse smitterisikoen.

- På morgenafgangene går det lige, hvis der ruller et tog ind på perronen med fem vogne. Men hvis der kun er fire vogne, så er der dømt ståpladser fra Ringsted og resten af vejen ind mod København. Det er en daglig udfordring at skaffe plads i toget. Og lige om lidt bliver det endnu værre, når togstrækningen lukker og vi må sidde i togbus, siger Robert Hansen.

Formanden for Sjællands næststørste pendlerklub appellerer derfor til Banedanmark om at udsætte de otte måneders spærring af sporet mellem Næstved og Ringsted, indtil corona-krisen er drevet over. Men det kommer ikke på tale, fastslår projektchef i Banedanmark, Klaus S. Jørgensen.

- Som udgangspunkt ændrer det ikke ved vores planlagte sporarbejde. Men vi ved jo ikke, hvordan verden ser ud om en uge eller om to dage for den sags skyld, siger Klaus S. Jørgensen.

De otte måneders sporspærring mellem Næstved og Ringsted træder i kraft 28. marts og vil vare frem til 29. november. Mens sporet er spærret er der indsat togbusser på strækningen. Pendlerne kan også vælge at køre til Køge, hvor der er dømt pres på S-togene ind mod København.

relaterede artikler

Pendlerformand: To måneders gratis transport er i underkanten 16. januar 2020 kl. 18:27