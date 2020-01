Eva Sara Rasmussen og Robert Hansen var med til at stifte Næstved Pendlerklub. Pendlerne er ikke tilfredse med, at DSB lukker ned for togtrafikken i otte måneder og kompenserer besværet med to måneders gratis transport til de faste pendlere. Foto: Anna C. Møhl

Pendlerformand: To måneders gratis transport er i underkanten

- Nu skal man jo altid være glad for at få noget ud af DSB. Det svarer til 25 procent ud af otte måneders besvær. Det er sgu´ lige i underkanten. Det kunne de godt have gjort bedre, siger Robert Hansen til avisen.

Der er ikke ligefrem jubel af spore hos formand for Næstved Pendlerklub Robert Hansen, efter det kom frem, at DSB tilbyder de faste pendlere på Sydbanen to måneders gratis transport. Det er langt fra nok, mener pendlerformanden.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her