Pendlere på kogepunktet: Togene må kun køre 40 km/t

Baltic Pipes store rørledningsprojekt, der gnaver sig tværs henover Sjælland, har helt uvarslet ramt tusindvis af togpendlere, der dagligt tager toget Lille Syd mellem Næstved og Køge for at komme på arbejde.

Baltic Pipes naturgasrørledning er i færd med at blive ført under banelegemet. Gravearbejdet betyder, at farten på en strækning mellem Næstved og Holme-Olstrup er sat ned til 40 km/t. Og det betyder forsinkelser, aflysninger og nye frustrationer for de i forvejen hårdt plagede pendlere.