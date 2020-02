Pendlere gør klar til togmareridt: I 2024 bliver det hele meget bedre

- Jeg tror det ender med, at mange af os vil tage bilen til enten Ringsted eller Køge Nord station. Alternativet med togbusser ser ikke særlig tillokkende ud, for tænk engang når 500 mennesker skal af sted på samme tid. Det bliver kaos, lyder vurderingen fra bestyrelsesmedlem i Næstved Pendlerklub, Carsten Hansen.

Spørgelysten var stor og flere pendlere ville vide, hvorfor de ikke kan sidde i toget hele vejen til Hovedstaden, enten via Lille Syd til Køge Nord station eller via direkte tog mellem Næstved, Køge og Roskilde.

For godt nok eksisterer der fire kilometer direkte spor mellem Køge station og den nybyggede Køge Nord station. Men der må ikke køre tog, da der mangler de rigtige signaler. Og godt nok er der mulighed for direkte togtransport mellem Næstved, Køge og Roskilde. Men her må der heller ikke køre pendlertog - fordi strækningen mellem Køge og Roskilde er en teststrækning for nye signaler.