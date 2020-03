En bil mere i carporten. Jacob og Mie Jensen har netop investeret i bil nummer to, og skifter toget ud med endnu en bil. Foto: Privat

Pendlere dropper DSB og køber bil nummer to

Næstved - 04. marts 2020 kl. 03:19

Flere af DSB's pendlere er klar til at skifte toget ud med bil nummer to, når BaneDanmark lukker ned for al tænkelig togtrafik mellem Næstved og Ringsted fra 28. marts og otte måneder frem.

En af dem er Jacob Jensen, der bor i Næstved og arbejder i Ringsted.

- Jeg kan ikke få det til at hænge sammen med togbusser. Derfor har vi købt bil nummer to - en Fiat 500. Den skal min kone køre rundt i, og så tager jeg familieslæden, en Skoda Superb til og fra arbejde, siger Jacob Jensen til Sjællandske.

I Næstved Pendlerklub fortæller formand Robert Hansen, at flere togpendlere gør de samme overvejelser og er parate til at investere i en ekstra bil for at få familie- og arbejdslivet til at hænge sammen.

- Det fortæller flere medlemmer på vores Facebook-gruppe, fortæller pendlerformanden.

Længere sydpå, i Nykøbing Falster, var pendlerne igennem samme øvelse sidste år, hvor togtrafikken i seks måneder var erstattet af togbusser mellem Nykøbing og Næstved.

- Det fik rigtig mange af vores pendlere til at tage bilen til Køge Nord Station og herfra videre med tog til København, så det er helt naturligt at tendensen også vil ramme Næstved, siger formand for pendlerne i Nykøbing Falster, Tanja Beckmann Sørensen.

Sydbanen er, målt på antallet af passagerer, landets femte største. Den mest benyttede station på strækningen er Næstved, hvorfra der rejser cirka 9.000 daglige passagerer.