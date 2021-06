Se billedserie Kenn Lottrup Schjødt har valgt at forlade toget. Han har købt el-bil og sparer både tid og penge på den daglige transport. Privatfoto

Pendler dropper toget: El-bil er bare billigere

Næstved - 09. juni 2021 kl. 16:11 Af Kim Palm Kontakt redaktionen

Spar en masse tid og penge og nyd livet i en el-bil.

Sådan ser regnestykket ud for Kenn Lottrup Schjødt, der har meddelt Næstved Pendlerklub, at han dropper toget, forlader pendlerklubbens bestyrelse og fremover vil lade sig transportere frem mod arbejdspladsen i København i en el-bil. En herlig bil - en lydløs Volkswagen ID.3 - der skærer gevaldigt ned på udgifterne til daglig transport.

- Jeg bor i Tappernøje i den del af kommunen, hvor man øjensynligt har glemt, at der ligger en motorvej, så for mig hænger regnestykket rigtig godt sammen. Jeg sparer både transportid og penge ved at skifte toget ud med en el-bil, fortæller Kenn Lottrup Schøjdt.

749 kroner pr. måned Han pendler to til tre gange om ugen fra Tappernøje for at kunne passe sit job i 3F's hovedsæde i Nyrupsgade i hjertet af København. Et tæt befolket kvarter, men forsynet med et p-hus, hvor der er gratis parkering for de ansatte i fagforeningen.

- Som togpendler har jeg daglig brugt én time og 40 minutter fra hjemmet i Tappernøje til Næstved Station og videre til arbejdspladsen i København. Nu kan jeg nøjes med en time hver vej, ligesom det er også er blevet billigere i daglig transport, fortæller han.

El-bilen, der er på størrelse med en VW Golf, står ham i 320.000 kroner. Den er selvfølgelig dyr i indkøb - til gengæld er den billig når det handler om pendling op og ned af motorvejen, viser regnestykket fra Kenn Lottrup Schjødt.

- Min månedlige benzinudgift på 4.500 kroner er skåret ned til 749 kroner med et abonnement på Clever Unlimitid. Det er også betydeligt billigere end DSB's pendlerkort til 1.950 kroner om måneden.

Ifølge uafhængige norske undersøgelser kan el-bilen levere en rækkevidde på 291 kilometer pr. opladning med en snitfart på 120 km/t på motorvejen. Det giver rigeligt med kilometer i tanken til den daglige pendlertur fra Tappernøje til København, og så er der ovenikøbet plads til en omvej, ligesom tanken i Karlslunde også kan levere nyttig strøm til slunkne batterier.

Elendiggjort Det er dog ikke uden vemod - og en vis portion bitterhed - at Kenn Lottrup Schjødt har valgt at stige ud af toget. Hjertet banker ellers for kollektiv transport, men konditionerne er bare blevet værre siden han indledte pendlerkarrieren mod København i 2008.

- Elendiggjort er nok kodeordet. I modsætning til el-biler har DSB og BaneDanmark formået at gøre togpendling til en sport, der ligner vandtortur. Og præmien efter stribevis af sporarbejder og togbusser er omtrent den samme transporttid som den vi havde i 2008. Derfor står jeg af nu, fortæller Kenn Lottrup Schjødt.

Han er ikke den første - og bliver heller ikke den sidste - der fravælger DSB til fordel for individuel transport. Formand for Næstved Pendlerklub, Robert Hansen, kan i hvert fald konstatere, at flere medlemmer har meddelt, at de er steget ud af toget og har købt bil.

- Det har været turbolente tider for pendlerne og det er ikke ligefrem blevet sjovere at køre tog under coronaen. Det kan dog mærkes, at folk igen er begyndt at stige ind i kupéen og vi kan også begynde at se lyset for enden af tunellen, siger Robert Hansen.

Til efteråret skulle BaneDanmark nemlig have fået styr på signalerne og de første el-lokomotiver kan indsættes på Sydbanen. Og ved næste køreplanskift reduceres transporttiden til 44 minutter med hurtigste afgang - samme tid som i 2008.

- Så kom ikke og sig det ikke går fremad. Det går bare så uendeligt langsomt, konstaterer Robert Hansen.