Pas på de følsomme person-oplysninger

Det kan koste store bøder ikke at overholde de nye regler, men hvad er det så for regler, man skal overholde? Mandag den 19. marts inviterer Næstved Erhverv og Næstved Erhvervsforening til en eftermiddag, hvor især små virksomheder kan få det store forkromede overblik over, hvad den nye persondataforordning betyder i praksis.

Den nye forordning træder i kraft den 25. maj i år, og det berører alle virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder, der behandler personoplysninger. Og hvad hører så under begrebet personoplysninger? Det er meget mere end oplysninger om helbred, politisk overbevisning, seksuelle forhold, race og lignende. Det gælder alle oplysninger, der kan henføres til en person såsom adresse, telefonnummer og e-mail, som ofte er let tilgængelige.

Hvad er så no go efter den 25. maj? Og er der forskel på hvilke krav, der stilles til forskellige former for virksomheder? Det kan man blive meget klogere på ved at deltage i eftermiddagsarrangementet, som foregår i Ny Ridehus mandag den 19. marts kl. 16-19. Det er gratis at deltage, men kræver tilmelding senest den 15. marts på Næstved Erhvervs hjemmeside http://naestvederhverv.dk/.