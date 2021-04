Pas på: Høj brandfare i weekenden

Med de nuværende vejrudsigter kan den kommende weekend blive travl for brandvæsnerne over hele landet, også i Næstved. Således ser brandfareindekset ud til at stige til høj brandfare flere steder i Danmark, herunder i hele Næstved Kommune. Det kan man se på brandfare.dk, der giver overblik over den slags.