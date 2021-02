Pas på - Her giver sneen problemer

I den sydlige del af Sjælland er man mandag morgen hårdt ramt af sne. Landevejene omkring Næstved og Vordingborg er flere steder svært fremkommelige og også Sydmotorvejen er hårdt ramt af sneen. Det fortæller vagtchef ved Sydsjælland og Lolland-Falster Politi, Kent Edvardsen.

- Vi har ikke haft nogle større uheld, men enkelte biler er da gledet af vejen og i grøften, fortæller han.

Politiet ser dog frem til en større trafikmæssig udfordring, når bilerne begynder at køre for at bringe folk på arbejde eller børn i skole. Netop i dag vender elever fra 1. til og med 4. klasse tilbage til skolerne efter at have været hjemsendt på grund af corona-pandemien.

Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) har varslset om snefygning i den sydlige del af landet. Varslet gælder frem til mandag aften.

For Sjællands vedkommende er risikoen højst i Slagelse, Næstved, Vordingborg, Faxe og Stevns Kommuner.

- Når der ligger mere end ti centimeter sne og blæser mere end 10 m/sek kan vi forvente at veje fyger til, oplyser meteorolog Jesper Eriksen, DMI.