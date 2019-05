Partisoldaten vil tage kampen op i folketinget

Tænk globalt - stem lokalt. Thomas Palmskov er en af de lokale, der stiller op til folketingvalget. Han forventer at komme i Folketinget på DFs yderste mandat. Han bor i Næstved og det har han tænkt sig at blive ved med. Når det gælder lokale mærkesager nævner DFeren infrastruktur som det vigtigste.

Han har inæppe nogen chance for at komme i folketinget. Men den slags detaljer ignorerer den 58-årige seniorsergent ved Gardehusarregimentet, DFeren Thomas Palmskov. Han har siddet i byrådet i en periode, men blev vraget ved kommunalvalget i november 2017. Dengang sagde han øv. Nu siger han:

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her