Artiklen: Parkourtræner dømt for at beføle 15-årig elevs bryster

Manden var parkourtræner på Ungdomsskolen, hvor pigen var elev. Han nægtede sig skyldig i at have befølt den 15-åriges bryster, men retten fandt pigens forklaring mest troværdig og idømte den 23-årige en betinget fængselsstraf på 14 dage med vilkår om samfundstjeneste.

Det var en grådkvalt, spinkel 15-årig pige, der tirsdag afgav forklaring ved Retten i Næstved. Her fortalte hun om, hvordan hun en mandag aften i oktober sidste år var blevet udsat for blufærdighedskrænkelse af en 23-årig mand.

