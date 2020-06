Parkourtræner befølte 15-årig piges bryster - dropper ankesag

De 14 dages betænkningstid er nu udløbet, og en 23-årig parkourtræner fra Næstved har besluttet sig for ikke anke den dom på 14 dages betinget fængsel og 30 timers samfundstjeneste, han fik for blufærdighedskrænkelse af en 15-årig pige.

Den 15-årige afgav en grådkvalt forklaring i retten og fortalte, hvordan hun først havde masseret trænerens bare ryg, hvorefter de to byttede pladser, og hun også smed blusen. På et tidspunkt fandt den 23-åriges hænder vej ind under hendes bh.

En sms-korrespondance var også bevismateriale i sagen. Her skrev pigen til den dømte, at hun ville fortælle, hvad der var sket, hvortil han svarede, at han håbede, hun kunne udelade at nævne hans navn.