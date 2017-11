Det er først, når man kører frem til afspærringen på Kanalvej, at der er sat info-skilt op. Foto: Anna C. Møhl

Park og Vej indrømmer fejl

Han erkender, at Park og Vej tog fejl, da de godkendte, at der ikke skulle skiltes med, at Kanalvej ved Vadestedet er spærret af for biler.

Det er først, når man kommer frem til gerningstedet, at et skilt viser én i den stik modsatte retning. Er man ikke født og opvokset i kvarteret, kender man ikke de lokale smutveje og må forlade sig på sin gps, hvis man da har sådan en.

- Vi erkender, at der har manglet det, der hedder en »forvarslingstavle« på Havnegade. Det vigtige er, at vi får rettet fejlen. Dette er igangsat, siger Morten Toft Hansen.

Direktør i NK-Forsyning Peter Hougaard kom for skade til at love i Sjællandske, at der ville blive sat skilte op allerede tirsdag. Men han kom til at love for meget. Nu påtager Park og Vej sig at lede bilisterne på rette vej.