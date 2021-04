Paris er aflyst: Se hvor rynkerne i stedet kører

Paris er aflyst. For andet år i træk har coronaen blokeret bremserne for Rynkeby-rytternes drømme om at cykle til Paris på en uge.

Coronapandemiens greb om Europa er så fast, at ingen for alvor tror på normale tilstande i juli. Særlig Frankrig og Tyskland er hårdt ramt. Og en stor del af den planlagte rute til Paris går netop gennem de to lande. Så årets Rynkeby-tur bliver Danmark Rundt.