»Paradisvejen« udstilles i kirke

De to kunstnere Birthe Kærsig og Tine Martens udstiller deres malerier med »Paradisvejen« som tema i Birkebjergkirken. Søndag den 15. november klokken 12 til 13.30 er der fernisering. Om deres kunstneriske virke siger de to kvinder:

- Vi har efterhånden malet i mange år, og i de senere år har vi udstillet sammen, blandt andet i Næstved Kunstforening. Vores udgangspunkt er først og fremmest glæden ved at skabe, glæden ved farver og glæden ved at stå i sin egen verden, hvor der intet andet er til stede end det næste penselstrøg. Derudover giver det en stor tilfredshed at få et resultat på lærredet, som vi gerne vil udtrykke. Vi finder stor inspiration i naturen og det nære omkring os.