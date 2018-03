Se billedserie Mikkel Juncker og Kimmie Saxe Worch tog studenterhuerne på i sommers. I år holder de fri, og det giver tid til at arrangere Phoenix Netparty.

Send til din ven. X Artiklen: Pak computeren og spil i hallen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Pak computeren og spil i hallen

Næstved - 18. marts 2018 kl. 06:24 Af Jeppe Hee Rømer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

80 skinnende computerskærme og ligeså mange unge med firkantede øjne og junkfood ud af ørerne.

Det er nogenlunde sceneriet i Fladså Hallen i weekenden den 6. til 8. april, hvor der vil blive afholdt Phoenix Netparty. De to personer bag computerspilsfesten er kæresteparret fra Herlufmagle 21-årige Mikkel Juncker og 20-årige Kimmie Saxe Worch, som begge er flittige »gamere«.

Til et netparty mødes en stor flok unge, sætter deres computere til strøm og internet og for derefter at spille på den hele weekenden.

Det er et velkendt fænomen, og der er næsten fyrre årlige arrangementer i Jylland.

På Sydsjælland er der dog ingen, og derfor har Mikkel Juncker og Kimmie Saxe Worch, der begge i sommers blev studenter fra HHX i Næstved, sat sig for at starte traditionen, for det er hyggeligere at spille computer sammen med andre.

- Nogle kan nok ikke forstå, hvorfor man skal sidde ved siden af hinanden og spille computer, men så snart du tager headsettet (hovedtelefonerne red.) af, er du sammen med dine venner, siger hun.

Deltagerne er indtil videre mellem 10 og 30 år, og de to arrangører lægger vægt på, at alle er velkomne, bare man kan klare sig selv, eller er sammen med en, der kan.

- Forældre ikke skal være nervøse for at sende deres børn afsted, siger Kimmie Saxe Worch.

Der vil sidde vagter uden for hallen og holde øje med, at det kun er folk med adgangskort, der kommer ind. Samtidig har man som forælder mulighed for at købe et gæstekort til 50 kroner, så man kan levere madpakker, rent tøj og hvad man ellers synes, ens barn har behov for.

Selv om faciliteterne gør det muligt at spille fra fredag klokken 15 og 48 timer frem, sørger arrangørerne for sovepladser, så du kan slå liggeunderlag og sovepose op.