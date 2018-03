Pædofil advokat anker ikke

Den ubetingede fængselsdom står ved magt. Den 56-åriges forsvarer, Jens Iversen, havde ellers procederet for en behandlingsdom, hvilket den 56-årige i princippet var fundet egnet til. I den psykologiske erklæring om ham stod der dog, at den tiltalte ikke gav udtryk for skyld, skam eller empati, og at der var »tvivl om hans dybere motivation for at gå i behandling«. Foto: Jens Wollesen

Foto: Jens Wollesen