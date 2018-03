En pædagogassistent-elev er idømt tre måneders ubetinget fængsel for at have rørt en fireårig i skridtet og vist hende sit lem. Foto: Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

Pædagogassistent skal i fængsel: Frem viste sit lem

Næstved - 20. marts 2018 kl. 08:45 Af Jeppe Hee Rømer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tilbage i november blev en 22-årig mand fra Næstved idømt fire måneders betinget fængsel for blufærdighedskrænkelse af to fireårige piger.

Den sag ankede myndighederne til landsretten, og her er der nu faldet dom. Der bliver trukket en måned fra dommen, til gengæld kommer der et 'u' foran - tre måneders ubetinget fængsel er den 22-årige nu tidligere pædagogassistent-elev blevet idømt ved Østre Landsret. Herudover må han ikke arbejde med børn de næste fem år.

Den 22-årige var tiltalt for to tilfælde af blufærdighedskrænkelse samt at have vist den ene af pigerne sit lem og bedt hende om at røre det. Begge tilfælde skete på et toilet i den børnehave i Næstved, hvor den dømte var i praktik som pædagogisk assistent.

Ved Retten i Næstved blev den 22-årige kendt skyldig i at have berørt de to fireårige piger i skridtet, men ikke i at have fremvist sit lem.

I Østre Landsret blev han kun dømt for at rørt den ene af pigerne, til gengæld blev han dømt skyldig i at have fremvist sit lem til den samme pige.