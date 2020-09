Billedet er fra 2013, da Kornblomsten fik nyt skilt. Det var dengang, ingen havde hørt om Covid-19. Foto: Ulrik Bachmann

Send til din ven. X Artiklen: Pædagog testet positiv for Covid-19: 14 børnehavebørn i syv dages karantæne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Pædagog testet positiv for Covid-19: 14 børnehavebørn i syv dages karantæne

Næstved - 20. september 2020 kl. 20:58 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I onsdags følte en pædagog fra Dagsinstitutionen Kornblomsten på Ejlersvej i Næstved sig sløj, og hun gik hjem efter en kort arbejdsdag. Hun blev testet for Covid-19, og lørdag kom svaret på prøven tilbage: Den var positiv.

Læs også: Kommunens coronatal er i bund

- Derefter gik ledelsen i gang med at finde ud af, hvem hun havde været i kontakt med. Det var 12 børn i hendes egen gruppe samt to børn fra en anden gruppe. De 14 børn skal blive hjemme indtil på fredag, og deres forældre skal holde øje med, om de udviser nogen symptomer, fortæller Jakob Bigum Lundberg, direktør i Næstved Kommune.

- Det er blevet vurderet, at alle medarbejdere overholdt alle krav om afstand og så videre, så ingen andre voksne er sendt hjem. Derfor kan Kornblomsten fortsat holde åbent som vanligt for de øvrige børn, tilføjer han.

Jakob Bigum Lundberg hæfter sig ved, at Næstved Kommune har det femtelaveste smittetal i hele Danmark, og han er glad for, at kommunens strategi hidtil har virket.

- Vi vil rigtig gerne have, at det bliver ved med at være så lavt, siger han og fortsætter:

- Derudover vil jeg gerne sige, at jeg er imponeret over, hvordan alle forældre har taget imod det, når de er blevet kontakt - også de tidligere gange, vi har haft coronaudbrud. De har vist stor forståelse for situationen, og det vil jeg gerne takke dem for.

Det er tredje gang, at coronavirussen rammer en dagsinstitution i Næstved.

relaterede artikler

Elev på privatskole smittet med corona: Elever og ansatte sendt hjem 16. september 2020 kl. 10:30