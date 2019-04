Påvirket knallertkører ramte 11-årig

Først i Købmagergade i Næstved, hvor en 11-årig dreng fra Næstved var blevet ramt af knallerten, standsede føreren. Det var en 19-årig mand fra Næstved, som kørte uden styrthjelm. Han havde en 13-årig dreng bag på knallerten, og den 19-årige virkede påvirket. Han blev derfor anholdt og sigtet for kørsel i påvirket tilstand, og da han ikke havde kørekort til knallerten, blev han også sigtet for kørsel uden førerret. Betjentene fandt 1,8 gram hash på den 19-årige, som derfor også blev sigtet for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer. Den 13-årige, der sad bag på, viste sig at have to klumper hash på 2,6 gram på sig, og de sociale myndigheder blev derfor underrettet om sagen. Knallerten viste sig at være stjålet tidligere samme dag, og den 19-årige blev herefter også sigtet for tyveriet, og endelig blev han også sigtet for at forvolde fare for andre, som måtte springe til side for ikke at blive ramt. Den 19-årige blev løsladt efter afhøring klokken 20.50.