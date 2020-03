Ulla Neubauer (tv) og citydekoratør Linda Hansen knokler med at få guldæggene op fra kælderen under Axeltorv. Det har været op ad bakke med udsmykningen i år, men påskeæg det skal der til. Fotos: Jan Jensen

Påskeæg i city - trods alt

Cityforeningens faste dekoratør Linda Hansen har lavet fem flotte og gyldne påskeæg, som er placeret på tunge "fødder". De store guldæg transporteres op fra kælderen under Axeltorv på en palleløfter, og derfor er Ulla Neubauer trådt til for at hjælpe.

Linda Hansen er ærgerlig over situationen. Hun havde planlagt et det helt store til Hjultorvet. Næstved Sociale Virksomhed skulle lave et stort fuglebur. Her skulle være en kunstig påfugl. Men det hele er gået i vasken på grund af corona-krisen.