Lisbeth Engbos mand bor på Center for neuropædagogik på Obovej. Foto: Kim Rasmussen

Pårørende: Der skal findes en balance på plejehjemmene

Næstved - 06. maj 2020 kl. 16:45 Af Ida Steenfeldt Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Der skal findes en balance, så det er godt, at der er kommet en aftale.

Ordene kommer fra Lisbeth Engbo. Hun er en af dem, der er glad for Folketingets seneste aftale om at afsætte 165 millioner kroner til at hjælpe ældre og svage i coronakrisen.

Hendes mand Kim Jonasen bor på Center for Neuropædagogik på Obovej, fordi han er hjerneskadet efter en hjerneblødning.

For dem har coronasituationen betydet, at de ikke har haft fysisk kontakt og kun set hinanden på afstand to gange, i halvanden måned.

- Vi skal ikke passe så meget på vores svage og gamle, at de dør af ensomhed, siger hun.

I aftalen, som et flertal af Folketingets parti har indgået, står der blandt andet at kommuner får penge til at skabe rammer og faciliteter besøg fra pårørende - for eksempel i besøgspavilloner eller udestuer.

Lisbeth Engbos besøg hos Kim Jonasen har indtil videre foregået gennem terrassedøren hos ham, hvor han har været i sin lejlighed, og hun har været ude på hans terrasse.

- Det har været dejligt at se ham, men det er akavet, at han sidder inde og jeg er ude. Det kan han have svært ved at forstå, forklarer hun.

Retningslinjerne omkring, at pårørende ikke må komme ind på Center for Neuropædagogik betyder, at vejrguderne helst skal være med Lisbeth Engbo, når hun planlægger besøg.

- Når det står ned i stænger, som det gjorde i går (torsdag, red.) så vil jeg skulle sidde ude i regnen, måske under en paraply, og Kim (Jonasen, red.) ville komme til at fryse med åben terrassedør, siger hun.

Hun glæder sig derfor over, at der er sat penge af. Penge, som ifølge hende, kan betyde at ældre og svage borgere får noget livskvalitet igen, når pårørende kan besøge dem.