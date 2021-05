Drengens mor er chokeret over, at den kvindelige bilist bare kørte videre, efter hun havde ramt drengen. Foto: Mia Than West

Påkørte syvårig dreng og kørte videre

Torsdag morgen klokken omkring klokken 8 blev en syvårig dreng påkørt af en kvindelig bilist på Østre Ringvej i Næstved. Drengen løb over en fodgængerovergang for grønt lys, da han blev ramt af bilen, som efterfølgende kørte videre uden at standse.

- Det må ikke ske, at man rammer et barn, men det kan ske, og det er beklageligt. Men at hun vælger at køre fra stedet, forstår jeg ikke, siger drengens mor, Jane Trindade Cardoso Krogh, til TV Øst.