På vej op ad Alpe d'Huez

Næstved - 09. marts 2020 kl. 19:40 Af Helle Hansen

Det er nu halvandet års minutiøst forarbejde kulminerer på det gamle Holmegaard Glasværk.

2. maj genåbner kunstdelen som museet Holmegaard Værk, og internt er der en dato, som hedder 24. april, hvor alt skal stå færdigt og klar til gennemprøvning.

- Lige nu er vi på vej op ad Alpe d'Huez, og så mangler vi stadig lige Tourmalet, siger Thorbjørn Kolbo, Ejendoms- og udstillingschef på Museum Sydøstdanmark, der står bag Holmegaard Værk.

Kølebåndet

En 10-12 mand fra firmaet Bruns i hollandske Eindhoven har i halvanden måneds tid været i gang med på stedet at bygge det 34 meter lange »kølebånd«, hvor udvalgte genstande fra Holmegaard og Kähler skal stå i hver sin side, så man kan se ligheder og forskelle indenfor samme tiår.

Genstandene bliver ikke gemt bag glas men bliver beskyttet af laser og overvågningskameraer, så besøgende får det at vide, hvis de kommer for tæt på.

Arbejdet med kølebåndet skal være afsluttet 16. marts, så der er tid til at få selve udstillingen på plads.

Multirum og glassamling

Det topsikrede multirum, som på sigt skal rumme skiftende kostbare udstillinger a la terracottahæren eller værker af Picasso, er lige nu fyldt med en masse flyttekasser, som rummer Holmegaards Prøvesamling.

Arbejdet med at stille de omkring 42.000 glasgenstande ind på de kæmpe reoler foran det store vinduesparti mod mosen er i fuld gang og bliver et synligt magasin, som gerne skal give gæsterne et indtyrk af, hvor mange forskellige glas der gennem årene er lavet på glasværket.

På samme måde bliver museets 6.000 genstande fra Kähler sat på reoler i et andet synligt magasin, som kan ses fra den kommende café og fra velkomstområdet, noget der er nyt i Skandinavien.

Boardwalk og glasovn

Inde i hallen, hvor der førhen blev lavet blandt andet de kendte Lotusstager i centrifugen, må man ikke røre ved gelænderet, da det endnu ikke er blevet behandlet med olie.

Her er der nu lavet en »boardwalk«, en gangsti hævet lidt over gulvet, så man tydeligt kan se maskiner, rør og ovne, som bliver oplyst af forskellige former for lyssætning.

Og indkølere og ovn til glaspusterværkstedet er ankommet fra Italien og installeret.

Ovnen er under opvarmning og lun at røre ved.

I museets underste etage er der pt. kun få spor af den kommende udstilling »10.000 års kreativitet«, men den skal nok stå klar til åbningen.

Og den store hal er klar til at tage imod glasmageren Per Hebsgaards kreationer lavet i samarbejde med forskellige kunstnere.

Noget med hjem

Det ligger museet meget på sinde, at gæsterne får noget med hjem, når de har været her.

Normalt skal man aflevere audoiguides, når man forlader et museum, men her får man lov at beholde guiden. Den består af en app, man får lagt ind på sin egen mobil ved at scanne en QR-kode på et kort.

- Vi opfordrer til, at man beholder kortet og gerne giver det videre til andre, så de kan se, hvad Holmegaard Værk er for et sted, siger Thorbjørn Kolbo. Her vil løbende blive lagt nye fortællinger ind på appen.

Og så bliver her også en væg med gratis postkort med historier bag på, som besøgende også er meget velkomne til at tage med hjem.

2. maj slår Holmegaard Værk dørene op for publikum.