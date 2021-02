Se billedserie Snelandskab langs Karrebæk Fjord på Ydernæs. Fotos: Dorte Rye Silbo

På tur i den elskede natur

Næstved - 16. februar 2021 kl. 15:00 Af Dorte Rye Silbo

Noget godt har coronapandemien på en eller anden måde været skyld i. Avisens udsendte er slet ikke i tvivl om, at flere har fundet vandreskoene frem og kommet ud af busken for at nyde den skønne natur.

Tæmmede rådyr Det hvide landskab og den varme sol i weekenden var for eksempel eminent til en gåtur ad kanalen i Næstved og videre langs Karrebæk Fjord på Ydernæs.

Rådyrfamilie på engen ved Susåstien.

Allerede på den første del af turen langs Susåstien kom den første herlige oplevelse. En rådyrfamilie bestående af tre medlemmer var i færd med at finde føde i sneen. De lod sig ikke forstyrre af forbipasserende og fortsatte ufortrøden deres gerning.

Loke bryder isen langs fjorden Langs Karrebæk Fjord pippede fuglene i solens stråler, som var det forår. Men pludselig hørtes en kraftig lyd agter ude. Det viste sig at være slæbebåden Loke, der kom til syne foran de tre vindmøller ved Saltø Gods. Den banede vejen for at bryde den tykke is på fjorden.

- Vi lejer Loke af Vordingborg Bugser. Den hjælper os indtil isen ikke længere generer os, fortæller Kristian Skov-Andersen, formand for Næstved Havn dagen efter gåturen og fortsætter: - I weekenden blev isen to en halv centimeter tykkere i døgnet, så vi var nødt til at have assistance for at gøre havnen sejlbar.

Slæbebåden Loke bryder den to en halv centimeter tykke is langs Karrebæk Fjord.

Næstved havns tidligere slæbebåd/isbryder Enø blev solgt i november 2019, fordi den var for dyr i drift og der var heller ikke mandskab til at kunne sejle den. Den ikoniske båd var også kendt for hvert år at fragte julemanden til Vestre Kaj i Næstved.

Dagens skønne gåtur sluttede ved rundkørslen, der forbinder Vestre Ringvej og Industrivej.