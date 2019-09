Man kan rolig sige, at Naturstyrelsens Mette Buhr (tv.) og Marie Roland går ind for lokalt producerede fødevarer. Hyldebærrene fra Ladby Skov serveres på torsdag i Ladby Skov. Foto: Anna C. Møhl

På skovtur med ministeren

Det er formentlig første gang i landsbyen Ladbys historie, at en minister kommer på besøg. Det sker på torsdag. I anledning af, at TV2 og Danmarks Naturfredningsforening lørdag har et stort indsamlingsshow med det formål at samle penge ind til en million træer, skal miljøminister Lea Wermelin (S) på skovtur i Ladby.

- Jeg vil gerne være med til at åbne danskernes øjne for, hvor vigtige de nye skove er for drikkevandet, vores fælles klimaregnskab og muligheden for at tage et pusterum i det grønne. Derfor håber jeg, at mange danskere vil benytte muligheden for en guidet aftentur i en af de nye statslige skove landet over, siger Lea Wermelin.