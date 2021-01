Lilian Rasmussen (tv), der har arbejdet som fodterapeut i klinikken i over 25 år, går også på pension 1. februar. På billedet overdrager Yvonne Rasmussen sit livsværk til de to unge kompetente fodterapeuter, Liselotte Brunbjerg og Majbritt Andresen. Fotos: Dorte Rye Silbo

På pension: Yvonne fratræder og nye fodterapeuter overtager

Fodklinik En reception ville være fuldendt, og det var også et stort ønske. Men desværre sætter Covid-19 en stopper for festivitas. Yvonne Rasmussen har til gengæld allerede modtaget mange blomster og vin samt søde hilsner på sin vej, når hun 1. februar videregiver sin fodklinik.

Yvonne Rasmussen har solgt Klinik for Fodterapi i Næstved til to unge piger, Majbritt Andresen og Liselotte Brunbjerg, der begge er statsautoriseret fodterapeuter. Baggrunden er i top, og inden de kom til klinikken, har de arbejdet som fodterapeuter i henholdsvis Korsør og Faxe.

- Det er to dygtige og søde kolleger, som jeg kun kan give mine bedste anbefalinger. Så det er en stor glæde for mig, at pigerne træder til, fortæller Yvonne Rasmussen.