På cykeltur gennem byens julelys

De to frivillige cykelpiloter Jette Dambæk og Anders Gjesing deltog sammen med aktivitetsansvarlig Maja Stenmann, Distrikt Vest. Og flere af distriktets seniorer fik lejlighed til at få julelys i øjnene.

- Det er efterhånden blevet en tradition, at vi tager disse ture, når decembermørket har lagt sig over Næstved. Dermed kan nogle af de gangbesværede borgere i Distrikt Vest få lov til at mærke julestemningen i byen, når mørket har sænket sig og julelyset stråler i gaderne. Det er der mange, der elles ikke har mulighed for at opleve. Og de ældre sætter stor pris på, at de frivillige kræfter i projektet Cykling uden alder tramper i pedalerne også ved juletid, siger Maja Stenmann.