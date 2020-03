Det er lidt med forskel, hvem der sidder bag mikrofonerne sammen med Dennis Johannesson (th.) og Maria Hollænder (lyst hår), når P4 Sjælland sender »Status på P4«. I onsdagens program var det fra venstre Casper Dalsgaard Sander, Sara Otte og Lukas Seier Dencher (indsat). Foto: Dennis Johannesson

P4's radioværter gør status hver eftermiddag

Næstved - 30. marts 2020

Normalt kan man høre hans stemme, hvis man tænder for radioprogrammerne »Diva og Dario« eller »Hit med historien« på P4 i weekenden. Men som de fleste ved, så er intet helt, som det plejer.

Derfor er Dennis Johannesson gået fra at sende fire timers radio om ugen til at sende omkring tre timer - om dagen.

I radioprogrammet »Status på P4« forsøger ham og hans medværter sammen med lytterne at gøre status over samfundet i coronakrisen.

- Vi arbejder, fordi vi er en del af beredskabet, som skal kunne informere samfundet i en krisetilstand, forklarer han.

Programmet bliver sendt alle ugens dage fra 12.00 til 15.00 til hele landet - kun afbrudt af de regionale nyheder hver halve time.

- Programmet bliver sendt alle dage, for lige meget hvad dag, det er, så er situationen den samme og der skal informeres, siger han.

Programmet har mellem 700.000 og 900.000 lyttere om dagen.

»Status på P4« er lavet i forbindelse med coronasituationen i Danmark. Det giver lytterne mulighed for at melde ind og fortælle, hvad status er hos dem.

Et spørgsmål, der er meget generelt, men med en dybere mening.

- Når vi spørger lytterne, hvad status er hos dem, så får vi både svar på, hvordan det står til hos dem lige i de timer, vi sender, men det kan også være deres status på hele coronasituationen, forklarer han.

Udover at give lytterne mulighed for at melde ind med status fra deres hverdag i coronatiden, så indeholder programmet også blokke, hvor værterne undersøger, hvad status hos for eksempel festarrangører, hvis fester er i fare for at blive aflyst, sportsinteresserede, der er kede af rykkede eller aflyste begivenheder, Forsvarsministeriet, der kan fortælle om cybersikkerheden underkrisen og meget andet.- Lakmusprøven for alle vores indslag er, at alle interviews skal kunne starte med, at vi spørger »Hvad er status«, forklarer Dennis Johannesson.

Dennis Johannesson er glad for, at han kan være med til at oplyse P4-lytterne om, hvad der foregår i samfundet.

Og med lyttertal der viser, at omkring 46 procent af alle, der hører radio mellem 12.00 og 15.00, er tunet ind på P4, har han rig mulighed for at nå bredt ud.Men han opfordrer også lytterne til, at de tager en pause fra programmet - det er normalt ikke noget, en radiovært plejer at sige til sine lyttere.

- Jeg har flere gange sagt, at folk også skal lytte til noget andet end vores program, for ellers så bliver de fyldt op med coronanyheder, og så bliver det for meget, siger han.

Som en afbræk fra coronastrømmen foreslår han, at man sætter en god playliste på. I sine 12 år på P4 har han aldrig prøvet at skulle sende under lignende omstændigheder.

- Hele situationen er lidt science-fictionagtig, og vi ved ikke, hvornår vi kan sende normalt igen, siger han

