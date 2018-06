Lokale ildsjæle jubler over, at Næstved kan kalde sig Danmarks første skattely-fri kommune.

Send til din ven. X Artiklen: Oxfam jubler over skattely-aftale Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Oxfam jubler over skattely-aftale

Næstved - 02. juni 2018 kl. 09:42 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Kim Palm

En gruppe lokale Næstved-frivillige fra udviklingsorganisationen Oxfam IBIS jubler over, at byrådsflertallet har underskrevet et charter for skattelyfri kommuner. Dermed forpligter kommunen sig til fremover at stille krav til sine leverandører om, at de ikke må benytte sig af skattely.

- Da jeg fik at vide, at det var lykkedes, tænkte jeg 'Yes! Det var virkelig godt gået!'. Jeg må sige, at jeg er stolt af min by - politikerne i Næstved har vist mod og handlekraft med den her beslutning, siger en glad Tommy Lindegaard, der selv er fra Næstved og i månedsvis har kæmpet for sagen.

Oxfam IBIS' charter for skattely-fri kommuner er udviklet for at få de danske kommuner til at holde op med at handle med virksomheder, der bruger skattely. Frivilliggrupper rundt om i hele Danmark arbejder lokalt for at få deres egne kommuner med. Med beslutningen på seneste byrådsmøde bliver Næstved Kommune den første i landet, der skriver under. Det glæder kampagneleder Stine Bang.

- Det er supervigtigt, at den første kommune nu har skrevet under. Jeg er sikker på, at det vil sprede sig som ringe i vandet, og andre kommuner snart vil følge efter. For de danske kommuner kan faktisk gøre en rigtig stor forskel i bekæmpelsen af skattely, siger Stine Bang fra Oxfam IBIS.

Borgmester Carsten Rasmussen (S) er tilfreds med at have landet aftalen med Oxfam IBIS.

- På den måde sender vi et vigtigt signal til virksomhederne om, at de skal opføre sig ansvarligt, hvis de vil handle med os. I Næstved er vi stolte over at være frontløbere på det her område, siger Carsten Rasmussen.

Blå blok i Næstved Byråd protesterede kraftigt og frygter nu en administration på overarbejde, når kommunen skal finkæmme sine mange leverandører for at finde dem med lus i skindpelsen. Det bør i stedet være en opgave, der skal løses på EU-niveau, lød argumentet blandt andet.