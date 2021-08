Se billedserie Det skal ligge lige her. Et stort kommunalt ejet område skal forvandles til et nyt rekreativt landskab syd for Nygårdsvej. Foto: Kim Palm

Overskudsjord bliver til naturpark

Næstved - 23. august 2021 kl. 04:45 Af Kim Palm Kontakt redaktionen

I årevis har overskudsjord fra byggerier været at betragte som affald, der skulle køres på deponi.

Men nu har kommunen fået en ny idé - og den er oven i købet god.

For i stedet for at se på overskudsjorden som affald, der skal køres på deponi i enten Køge eller Rødby, bliver jorden nu anset som en værdifuld ressource som skal forvandle et kommunalt ejet landskab for enden af Nygårdsvej til et stort rekreativt areal.

Idéer efterlyses En ny naturpark, der skal øge attraktionen af Næstved syd og det kommende boligområde ved Englebjergvej og samtidig tage toppen af trængslen i Fruens Plantage.

- Det er tæt på genialt det her, siger formand for Plan- og erhvervsudvalget, Tina Højlund Pedersen (S) og uddyber:

- Ved at genanvende jorden får vi et stort rekreativt område i den sydlige del af byen og vi vil derfor invitere borgerne og lokale grundejerforeninger til at komme med idéer til udvikling af området. Det kunne f.eks være en skibakke, nye mountainbike-spor eller noget helt tredje, der giver mening for byen.

38 hektar Området det hele handler om er i forvejen ejet af kommunen.

Det tæller 38 hektar - hvad der svarer til 53 fodboldbaner. Det ligger for enden af Nygårdsvej, grænser op til Ring Syd og rækker ud til landsbyen Stenstrup. I dag er der bar mark med usprøjtet ukrudt, men står det til kommunen, så skal landskabet modelleres med tonsvis af overskudsjord og blive en ny attraktion i den sydlige bydel.

Og der er jord nok til en stor forvandling for gennem de sidste tre år har Næstved Kommune haft cirka 100.000 ton overskudsjord pr. år.

Økonomisk hænger regnestykket også sammen, da det er dyrt at køre overskudsjord på deponi ud af kommunen.

Business case

Kommunen har lavet en såkaldt business case, der viser at papirarbejdet med lokalplan, borgerinddragelse og miljøvurdering koster cirka 500.000 kroner - og jorden den vil komme af sig selv, da det vil være billigere for entreprenørerne at køre overskudsjorden til Nygårdsvej end at skulle transportere jorden på deponi i andre kommuner.

Planen om genbrug af overskudsjord er netop blevet enstemmigt godkendt i Teknisk udvalg og forslaget om et stort rekreativt areal i Næstved syd blev også anbefalet af samtlige medlemmer af Plan- og Erhvervsudvalget. Dermed er der klar bane for at indhente tilbud og se sig rundt omkring i andre kommuner, der har forvandlet overskudsjorden til en ressource.

Kig til Vordingborg Næstved behøver kun at kigge lige over kommunegrænsen for at indhente inspiration. I Vordingborg Kommune har man lavet en 12-årig strategiplan for brug af overskudsjord fra bygge- og anlægsprojekter. Og her viser det sig, at kommunen kan spare 24 millioner kroner, 3,5 millioner kørte kilometer og 3.000 tons mindre CO2 ved at genanvende jorden til rekreative områder og etablere højdeforskelle i nye byområder.

Claus Hauge er formand for Dansk Byggeri Næstved og da Sjællandske kontaktede ham for en kommentar lød det sådan her:

- Umiddelbart en rigtig god idé, at vi ikke behøver transportere store mængder jord ud af kommunen. Det er dyrt og dårligt for miljøet. Men prisen for at komme af med jorden i Næstved skal være rimelig og konkurrencedygtig ellers kører entreprenørerne bare andre steder hen.

Alt papirarbejdet med lokalplan, borgerinddragelse og miljøvurdering skal efter tidsplanen foregå i 2022, hvorefter forvandlingen af arealet bag Nygårdsvej kan begynde i 2023.

