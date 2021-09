Se billedserie Her i Rådmandshaven sidder medarbejdere fra både Center for Børn og Unge, Center for Arbejdsmarked og Center for Handicap og Psykiatri og arbejder med at undgå, at helt unge mennesker ender i hjemløshed.. Med en forebyggende indsats er det nemmere at få de unge tilbage på rette spor. En midsvejsrapport fra VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd er netop blevet fremlagt for byrådspolitikerne. Foto: Robert Andersen

Overraskende mange unge lever på kanten af hjemløshed

Næstved - 17. september 2021 kl. 04:43 Af Robert Andersen Kontakt redaktionen

35. Det er antallet af unge mellem 14 og 24 år, som ikke har noget hjem eller som lever som såkaldte sofasovere, hvor de turnerer rundt blandt familie og venner for at finde et sted at sove.

Det tal er overraskende højt, mener medarbejderne i et nyt projekt, der skal kortlægge problemets omfang og finde løsninger, så de unge kan få en ordentlig start på livet.

Projektet hedder Housing First for Unge og er betalt af Socialstyrelsen. Det handler om at skaffe de unge et sted at bo, inden eventuelt andre problemer bliver forsøgt løst, og formand for Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget i Næstved Kommune Anette Brix (K) er meget begejstret for projektet.

- Det er godt tænkt, at vi skal arbejde på tværs og sætte tidligt ind, så de unge ikke mister fodfæstet. Det kan være svært uden en fast base, siger hun.

Hvad er Housing First og hvad er projektets fremtid Housing First er en helhedsorienteret tilgang til hjemløshed, hvor borgeren tilbydes en selvstændig bolig i almindeligt byggeri og samtidig modtager bostøtte.



En bolig kan være mange ting. Her vises spændet af individuelle boligløsninger: fra barndomshjemmet, skæve boliger, boliger i fællesskab for eksempel: kollegium, opgangsfællesskaber og til at få sin egen lejekontrakt og hermed egne nøgler.



Boligen er en basal menneskeret. Det er grundopfattelsen i den tilgang til hjemløshed, der ligger i begrebet Housing First. Alle mennesker har brug for en bolig og for sikkerhed omkring boligsituationen. Der skal derfor være tale om en permanent bolig. I Housing First tilbydes borgeren en selvstændig bolig i almindeligt byggeri og med en fast, tidsubegrænset lejekontrakt.



Housing First-tilgangen bygger på en række bredere tendenser, når det gælder udviklingen af sociale indsatser overfor borgere med sociale støttebehov i form af deinstitutionalisering, normale leve- og boligforhold, individuel social støtte og serviceydelser fra forskellige instanser.

Kilde: Socialstyrelsen



Projektledelsen arbejder med:

at skabe et overblik over forskellige typer af boliger, de unge kan betale.



Der er udfordringer med at skaffe egnede boliger med et huslejeniveau, som borgerne kan betale, hvilket forplanter sig på forskellige vis til de øvrige elementer i indsatsen. Desuden rettes fokus på, at der etableres systematiske procedure for at skaffe boliger til indsatsen.



at få denne gruppe unge med ind i den sociale boligstrategiske indsats. Der er behov for at boligpolitikken får en central placering for unge med fokus på familiedelen



at få projektets tanker og metoder indarbejdet så de udgør en helhed i en tværgående koordinering ved at indarbejde det i den eksisterende sagsbehandling



Fokus rettes primært på håndteringen af problematikkerne omkring støttedelen/e enkelte indsatselementer og handleplanerne.



Der arbejdes ud fra risikofaktorer til at spotte unge i risiko for hjemløshed med henblik på at fastholde dem i boligen i hjemmet og bibeholde netværket.



Kilde: Næstved Kommune

Socialstyrelsen bevilligede i august sidste år og frem til 31. december i år 2.896.092,50 kr. til at styrke en tværfaglig indsats for en snæver, men udsat målgruppe af unge på 14-24 år, der er hjemløse eller er i risiko for hjemløshed.

Der er fire kommuner med i projektet. Ud over Næstved er det Slagelse, Fåborg-Midtfyn og Odense.

- Vi blev kontaktet af Socialstyrelsen. De ville starte et projekt for de 14-24-årige, og jeg talte med de andre centerchefer (Lars Nedergaard (CBU) og Torben Bahn Petersen (CAM)), som gerne ville være med, siger Bo Gammelgaard, centerchef i Center for Handicap og Psykiatri.

Han var selv tovholder på projektet i begyndelsen, men det sker ofte, at det er Center for Arbejdsmarked, der bliver der centrale spiller, fordi, det er her, de sidder med overførselsindkomsterne. Artiklen fortsætter under billedet.

Formand for Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget Anette Brix (K) er meget begejstret for projektet. Hun forventer, at det fortsætter efter projektperioden, der udløber ved årsskiftet. Privatfoto

Bo Gammelgaard fortæller, at de har stor erfaring med Housing First-principperne, og han synes, det er spændende at arbejde på tværs med de andre centre, og han synes, at alle har taget godt imod projektet.

- Vi har fået et fælles sprog, siger han, det øger forståelsen.

Hjælp udefra Det er revisions- og konsulentvirksomheden PricewaterhouseCoopers, der har snor i økonomien, mens det er VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd løbende evaluerer kvaliteten af projektet, og der er netop kommet en foreløbig statusrapport.

Essensen af den rapport er blevet forelagt Næstved Kommunes tre involverede udvalg - Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget; Børne- og Skoleudvalget og Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget.

Og konklusionen er overraskende, og problemet større end forventet for flere af medarbejderne.

Formand for Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget og næstformand i Børne- og Skoleudvalget Michael Perch (S) er ikke så overrasket, men det har gjort et stort indtryk på ham, at den gruppe lever i eller på kanten af hjemløshed. Han fortæller, at det ofte skyldes problemer i hjemmet, psykisk sygdom og dårlig økonomi. Han fortæller, at kommunen har redskaberne til at hjælpe dem langt hen ad vejen. Det er dog projektets hovedfokus Housing First, de har det svært med.

Så langt er de unge kommet De er i gang:

Syv er kommet i bolig via projektet:

Tre er kommet i uddannelse

En var i uddannelse inden visitation til projektet

Tre er hverken i uddannelse eller i arbejde



De mangler:

13 er der endnu ikke fundet en boligløsning til - det er hjemløse, der er i en forberedende fase, hvor de støttes i boligsøgning og får mental støtte. Housing First metoderne sættes først i gang, når der er en bolig



Fire af de 13 var i uddannelse inden projektet

To er kommet i uddannelse via projektet

To er kommet i arbejde via projektet

Fem er hverken i uddannelse eller arbejde



Risikogruppen:

Seks er i risiko for hjemløshed. der er anbragte unge tæt på myndighedsalderen, der udviser en bekymring for hjemløshed.



Tre af dem er i uddannelse.

En af de tre er både i uddannelse og arbejde

En er i arbejde

To er hverken i uddannelse eller arbejde

Kilde: Næstved Kommune



- Der mangler billige boliger i Næstved. Vi så gerne, at der var en blandet boligmasse, siger han.

Og som situationen i byggebranchen er lige nu, så er der ingen udsigt til, at der bliver bygget billige boliger lige i øjeblikket.

Ni på venteliste I Næstved gik projektet i gang i begyndelsen af året, da der blev ansat to nye medarbejdere, der skal samarbejde med medarbejdere fra Center for Børn og Unge (CBU), Center for Arbejdsmarked (CAM) og Center for Handicap og Psykiatri (CHP).

Anette Brix, der sidder med i alle tre udvalg og er formand i Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget fortæller, at de i alle tre udvalgt har været meget positivt indstillet til projektet.

- Vi skal virkelig være opmærksomme på dette problem. De er meget unge, og vi skal forebygge, siger hun.

Medarbejderne på projektet har de seneste seks måneder arbejdet med at kortlægge Næstveds behov og indsatser for udsatte unge, der er hjemløse eller truet på det.

Kortlægningen har afdækket, at der er en overraskende stor gruppe unge i målgruppen - det er i hvert fald VIVEs vurdering. Der har været screenet 43 unge til projektet i Næstved Kommune. Ikke alle har opfyldt kravene, men indtil videre har projektet afsløret, at der er 35 unge, som passer til projektet. Artiklen fortsætter under billedet.

Bo Gammelgaard, centerchef i Center for Handicap og Psykiatri, har været tovholder på projektet fra begyndelsen. Privatfoto

Af dem er de 26 nu en del af projektet nu, mens ni er på venteliste.

- Nogle gange er det så banalt, som at de bare skal have hjælp til at blive skrevet op til en lejlighed. Bare holdes lidt i hånden, siger Anette Brix.

I Næstved er der ingen i den helt unge målgruppe - alle er mellem 18 og 24 år, og knap to tredjedele er mænd.

Fremtiden VIVEs rapport kommer også med anbefalinger til det kommende arbejde med de unge.

De skriver, at der er brug for at styrke arbejdet med at sikre, at man får synliggjort denne gruppe unge i at indgå i den sociale boligstrategi-ske indsats; og en øget tværgående koordinering, der tager højde for boligsituationen i indsatserne.

Målet er, at der inden projektafslutningen er et koordineret tværfagligt samarbejde omkring sårbare unge, som har indarbejdet de nye erfaringer, projektet har givet.

I dele af projektperioden har det været CAM, der har været tovholder, men det er ikke sikkert, at det fortsætter efter projektet.

De unge ender mellem flere stole Nationalt er det ikke et krav om en tværfaglig boligsocial indsats for de unge i målgruppen til projektet. Derfor falder de unge i projektet ofte ned mellem flere stole.



De unges komplekse problemstillinger tages der i stor udstrækning hånd om i fagcentrene, men koblingen til deres boligsituation og hjemløsheden, som er afgørende for den unges livssituation og udvikling, er man ikke vandt til at håndtere med de kommunale tilbud, der er for denne målgruppe i dag.



Det er en situation, der er gældende for alle kommuner, der er med i projektet, og som er blevet synliggjort gennem projektet. Denne gruppe unge fremgår ikke af VIVEs hjemløsetælling.



Der er typisk tale om unge, hvor hjemmet er blevet et usikkert sted at opholde sig for den unge. De finder en løsning, hvor de kan overnatte hos familie og venner - bliver sofasovere. De definerer ikke sig selv som hjemløs. De vil blot have mulighed for et ungdomsliv lige som andre unge.



Det er usikkert hvorvidt de unge, der står uden bolig og er i gang med en uddannelse, i længden kan mobilisere ressourcer til at fastholde uddannelsen.



- Det kommer an på evalueringen. VI skal nok have en dialog med CBU, siger Anette Brix.

Hun forventer, at evalueringen vil fortælle, lidt om hvad de skal gøre for at tage det videre, og hvordan de sikre, at det sker. Hun er i hvert fald interesseret i, at det skal fortsætte, efter at Socialstyrelsens penge er brugt, og at Næstved Kommune selv skal finde midlerne.

Tålmodighed Bo Gammelgaard glæder sig over, at der er fokus på en gruppe i hvert fald potentielle hjemløse. Men normalt ikke har øje for, selv om gruppen ikke ser sig selv som hjemløse.

- Ja, det er superinteressant, siger han og håber, at de kan hjælpe dem.

Når projektet er slut, håber han, at de kan gøre brug af alle erfaringerne. De skal sikre fokus på boligerne, og de skal skabe sig et overblik over, hvordan det ser med antallet af billige boliger, som unge kan betale, hvis de er på kontanthjælp eller måske SU - både private og almennyttige. Artiklen fortsætter under billedet.

Formand for Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget og næstformand i Børne- og Skoleudvalget Michael Perch (S) ser gerne, at projektet fortsætter efter det statsfinansierede pilotprojekt. Han mener, at det giver mening for borgerne. Foto: Thomas Olsen

- Nogle gange har de bare brug for en støttende hånd, siger han.

Michael Perch opfordrer til at man har tålmodighed. Han ser gerne, at projektet fortsætter i Næstved, for andre kommuner har vist gode resultater.

- Jeg tror, at det giver mening for borgerne. Vi skal bare ikke forvente hurtige resultater, siger han.

Målgruppe og efteruddannelse Projektet er rettet mod uge i alderen 14 til 24 år med komplekse problemstillinger.



Det omhandler : Hjemløse, risiko for hjemløshed, psykisk sårbare og flere andre.

Ca. 50 frontmedarbejdere på tværs af de tre centre: Center for Børn og Unge, Center for Arbejdsmarked og Center for Handicap og Psykiatri har deltaget i Socialstyrelsens kompetencekursus i risikoopsporing.



Center for Arbejdsmarked har igennem en årrække arbejdet med Housing First-metoderne, men det særlige fokus på unge er nyt. Der samarbejdes om vidensdeling.

Kilde: Næstved Kommune





Fokuspunkter og manglende overblik Rapporten påpeger blandt andet, at der generelt i projektkommunerne er behov for:



at styrke muligheden for at skaffe boliger til indsatsen, herunder særligt et behov for at sikre en systematik i forhold til at skaffe boliger.



at udarbejde helhedsorienterede planer for de unge, fokus på familiedelen – hvordan hjælper vi bedst de unge til selvhjælp.



at håndtere udfordringer i forhold til udsatte familierelationer.



Aktuelt er der en udfordring i forhold til, at der mangler forskellige typer af boliger, de unge kan betale, samtidig med at der er mangel på denne type boliger.



Boligen er central, for at de unge kan passe og dermed fastholdes i uddannelse eller job.



Ud fra en Housing First-tankegang er boligen det første, inden der kan igangsættes en uddannelse. Mangel på bolig slider på de unge mentalt.





