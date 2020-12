Overraskende julelys blev vinder af konkurrence

For femte år i træk er der afholdt julelys-konkurrence i Tappernøje. Hvert eneste år kæmpes der om julelys-titlerne, og hvert år er der nye temaer. I år var temaet »årets overraskelse«.

Vinderen blev fundet sent mandag aften, efter juryen havde været på rundtur i byens konkurrerende haver. Der blev vurderet med både pen, blok og pointgivning. I år var fire haver tilmeldt, og juryen oplyser, at de alle var imponerende flot udsmykket med julelys og julehygge.

Vinderen blev familien Jonassen på Harevænget 43, som vandt med kun et enkelt point foran nummer to. Familien overraskede i den grad juryen - med både »oldemor hyggekrog«, »is-tunnel« og ikke mindst »julemandens kane«.

Julelys-konkurrencen er båret af frivillige kræfter, og grundlægger og koordinator Charlotte Roest fortæller, at traditionen er kommet for at blive. Også den lokale jury, med både børn og voksne, vil være en fast bestanddel af konkurrencen fremadrettet.