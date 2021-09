Overdækning eller ej: Fiskehus ender i byrådet

- Det er dybt pinligt det her. At sidde og granske en lokalplan for at finde et argument for at en ganske lille overdækning skal forbydes er at gå i for små sko. Vi skal fremme erhvervslivet og hvis jeg bliver borgmester vil jeg åbne alle de lokalplaner som hindrer vores erhvervsliv i at folde sig ud, siger Githa Nelander.