Over 5.000 fodboldben på græs

Han står i spidsen for et stævne, der kræver 50 frivillige hjælpere udenfor banen og et tilsvarende antal frivillige dommere til at dømme de mange kampe. Den store arbejdsbyrde er dog det hele værd, når man kan se en stor flok glade fodboldbørn tumle rundt i jagten på den næste scoring.

- For Næstved IF er det vigtigt, at vi kan byde ind med et stort lokalt stævne, der både henvender sig til breddehold og elitehold. Når vi har begge ting med på programmet, så er det fordi, at vi gerne vil tilbyde alle vores spillere fra U6 til U13 en mulighed for et lokalt stævne, siger Martin Vestergaard.