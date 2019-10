Over 14.000 børn bager for BørneTelefonen

Torsdag trækker børn fra hele landet i forklæderne, når de deltager i Bag for en Sag 2019. Sammen er de med til at gøre en forskel for de mange børn og unge, der hver dag har det svært. Overskuddet fra deres salg af bagværk doneres nemlig til BørneTelefonen. Privatfoto

Næstved - 09. oktober 2019

Næstved: Over 14.000 børn fra hele landet i forklæderne, når de deltager i Bag for en Sag 2019. Sammen er de med til at gøre en forskel for de mange børn og unge, der hver dag har det svært. Overskuddet fra deres salg af bagværk doneres nemlig til BørneTelefonen.

Torsdag fyldes 257 institutioner i Region Sjælland med velduftende bagværk, når rekordmange børn fra hele landet kaster sig ud i diverse bageprojekter til fordel for BørneTelefonen. Der vil blive pisket, bagt og dekoreret efter alle bagekunstens regler, når den landsdækkende begivenhed Bag for en Sag endnu en gang løber af stablen.

Overskuddet fra Bag for en Sag går til, at endnu flere børn og unge i Danmark kan få hjælp på BørneTelefonen hos Børns Vilkår.

- Vi er rigtig glade for, at så mange børn, både i Region Sjælland og i resten af landet, bakker op om Bag for en Sag. Sidste år havde BørneTelefonen knap 50.000 samtaler med børn, der havde brug for en voksen at tale med. Desværre var der også børn, der ikke fik hjælp. Pengene fra Bag for en Sag går til, at endnu flere børn kan komme igennem til en frivillig rådgiver på BørneTelefonen, der lytter og hjælper, når livet slår knuder, siger Rasmus Kjeldahl, direktør i Børns Vilkår.

Bag for en Sag er en årlig tilbagevendende begivenhed, der er blevet afholdt siden 2005. Foruden at både børn og voksne kan have det sjovt med at bage, er Bag for en Sag også en anledning til at få talt om de problemer, der kan fylde hos børn - og så er det en nem måde at engagere børn i at hjælpe andre børn.

Gåsetårnsskolen i Vordingborg er en af de mange institutioner i Region Sjælland, der deltager i Bag for en Sag 2019:

- Vi holder Bag for en Sag i mine madkundskabslektioner. Mine elever og jeg synes, det er dejligt, både at kunne glæde de andre i skolen med det vi får bagt og samtidig støtte BørneTelefonen - et tilbud jeg ved, flere af skolens elever har brugt, og som det derfor er ekstra nærværende og meningsfyldt at bakke op om, fortæller Laura Kremmling, der er lærer på Gåsetårnsskolen.