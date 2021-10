Pædagoger er ofte alene med mange børn. Modelfoto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Otte ud af 10 pædagoger står dagligt alene med børnegruppe

Næstved - 12. oktober 2021 kl. 09:27 Af Rikke Bondesen

Mere end otte ud af 10 pædagoger i daginstitutionerne i Næstved oplever dagligt at stå alene med en større børnegruppe. Dermed er Næstved den kommune i hele landet, hvor det står allerværst til i forhold til alenetid med store børnegrupper.

- Jeg kan godt være alene med 60 børn på legepladsen i kortere perioder, hvis den anden pædagog er inde og skifte et barn, fortæller pædagog Carina Thorøe Hansen fra Børnehuset Spiloppen på Karrebækvej.

Hun er en af godt 14.600 pædagoger i daginstitutioner, der har deltaget i fagforeningen BUPL's vilkårsundersøgelse 2021. Undersøgelsen viser, at 68 procent på landsplan dagligt oplever at stå alene med den samlede børnegruppe. I Næstved er det 82 procent, der svarer ja til spørgsmålet "Tænk tilbage til sidste gang, du var på arbejde. Var ud i perioder alene med den samlede børnegruppe"?

- Her til morgen var jeg alene med 16 børn i halvanden time. Så bliver man nødt til at prioritere mellem hvilket barn der har mest brug for hjælp, siger Sissel Stub Hansen, der er pædagog i Børnehuset Manøhytten.

Hun fortæller at det oftest er i ydertidspunkterne, morgen og eftermiddag, at man som pædagog står alene med en større børnegruppe, men at det kan ske på alle tidspunkter af dagen i kortere perioder.

I vilkårsundersøgelsen svarer mere end halvdelen af institutionslederne, at det ikke er muligt for dem at lægge en vagtplan, hvori der ikke indgår alenetid.

Forskel på kommuner Næstved er den kommune, hvor flest pædagoger kan fortælle om daglige perioder, hvor der er alene med en børnegruppe. 82 procent svarer ja på spørgsmålet om alenetid. Men det gælder for størstedelen af kommunerne, som fagforeningen BUPL Sydøst dækker, at flere pædagoger en landsgennemsnittet lades alene med børnegrupper i perioder. Landsgennemsnittet er 68 procent.

I Vordingborg er andelen 74 procent, Stevns 73 procent, Ringsted 71 Procent, Faxe 67 procent og Køge 66 procent.

Perioder af dagen I Vilkårsundersøgelse 2021 spørger BUPL pædagogerne om de "perioder af dagen er alene med den samlede børnegruppe". Men undersøgelsen giver ikke nogen definition på, hvad "perioder af dagen" præcist dækker over.

Er det to minutter på legepladsen, mens den ene pædagog er inde for at skifte et barn, eller er det halvanden times vagtsat alenetid om morgenen i ferieperioder, i den anden ende af skalaen.

Derfor kan man ikke være helt sikker på at alle har svaret på det samme. I Vilkårsundersøgelse 2017 svarede pædagogerne, at de i gennemsnit var alene med børnene i 56 minutter.

Minimumsnormeringer For tre måneder siden kunne formand for Børne- og Skoleudvalget, Lars Hoppe Søe fortælle, at Næstved Kommune allerede nu lever op til Folketingets mål for minimumsnormeringerne i 2024, altså en voksen til tre børn i alderen 0-2 år (vuggestuebørn) og en voksen til seks børn i alderen 3-5 år (børnehavebørn).

Men nu tyder BUPL's vilkårsundersøgelse 2021 på, at Næstved Kommune allerede har tabt terræn igen. For når en pædagog i Næstved er alene med en børnegruppe er hun i alene med 9,4 vuggestuebørn eller 16,1 børnehavebørn i gennemsnit.

- Det er ikke godt godt nok det her. Det med alenetid er aldrig godt, siger borgmester Carsten Rasmussen, som mener at kommunen må kunne gøre det bedre.

Han er selv overrasket over, at Næstved ligger så dårligt i BUPL's undersøgelse, fordi man har opprioriteret daginstitutionerne.

Betina Vincent Andersen, der er formand for BUPL Sydøst anerkender, at Næstved Kommune har postet flere penge i børneområdet.

- Derfor er jeg også overrasket over, at Næstved ligger allerdårligst på alenetid i institutionerne, siger BUPL-formanden.

Hun mener, at vilkårsundersøgelsen viser, at det ikke er lykkedes at få pengene helt ud i yderste led i institutionerne.

- Jeg håber at vores undersøgelse kan få kommunen til at lave en større gennemsigtighed, når man opgør hvor pengene går hen, helt ud på den enkelte institution. siger Betina Vincent Andersen.

Som det er nu, kan man ifølge BUPL-formanden ikke se om penge går til pædagoger, servicemedarbejdere, HK'er eller børn med særlige behov.